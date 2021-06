Régionales : que faut-il retenir ?

Les électeurs leur ont fait confiance. Sur les treize présidents de région qui se représentaient en métropole, douze sont arrivés en tête. La prime donc aux sortants. En Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez est parti en campagne, ce lundi matin. Il a écrasé la concurrence et se dirige tout droit vers un deuxième mandat, avec plus de 40% des voix. Xavier Bertrand dépasse, lui aussi, les 40% dans les Hauts-de-France. Quant à Valérie Pécresse, elle est arrivée largement en tête en Île-de-France avec près de 36% des suffrages. “Les sortants de droite font de bien meilleurs résultats que les sortants de gauche. C’est la reconnaissance du travail effectué par nos équipes”, précise Christian Jacob, président des Républicains. Contrairement à ce qu’affirme Christian Jacob, à gauche, les sortants sont en bonne position pour l’emporter dimanche. Ce premier tour, c’était un peu le retour du couple droite-gauche. Au niveau national, si on additionne les résultats : 29% pour la droite traditionnelle, elle est en tête. Et 34% pour les partis de gauche, loin devant le Rassemblement National (19%) et la majorité présidentielle. La déception vient donc du Rassemblement National, donné favori dans la moitié des régions, le RN est en tête, uniquement au Paca et c’est 8 points de moins qu’en 2015. Enfin, ce scrutin, c’est l’échec de la majorité présidentielle. Trois candidats ont été éliminés au premier tour. “La stratégie de nationaliser le scrutin a été un échec”, affirme Frédéric Dabi, directeur opinion de l’IFOP. La République en marche pouvait espérer l’emporter dans deux régions. Une mission quasi-impossible désormais.