Régions confinées : le mode d’emploi

C'est une grande sensation de déjà vu et une dure nouvelle pour beaucoup d'habitants des départements concernés. Une Lilloise en a même les larmes aux yeux. "On pense s'être habituée, mais en fait, on ne s'est pas vraiment habituée. On en a marre, mais je comprends en même temps. Ce n'est pas un reproche. Il n'y a pas de chou", confie-t-elle. Cette fois, les règles sont un peu plus souples. À partir de vendredi minuit, dans les Hauts-de-France et l'Île-de-France, vous avez le droit de sortir de chez vous sans durée limitée, dans une zone de 10 km autour de votre domicile pour aller, par exemple, simplement vous balader dans un parc. Il faudra cependant être rentré à 19 heures. Le couvre-feu reste en vigueur, mais il est seulement retardé d'une heure. Dans tous les cas, pour sortir, il faudra vous munir de votre attestation de déplacement dérogatoire et justifier d'un des motifs suivants : professionnel, médical, familial impérieux, ou pour pratiquer une activité physique, et aller à l'école. Cette dernière reste ouverte. Les commerces de première nécessité restent également ouverts. Les autres fermeront dès samedi pour au moins quatre semaines. Enfin, les déplacements en dehors de votre région sont interdits, sauf pour raison impérieuse ou professionnelle. Jusqu'au 18 avril au moins, vous ne pourrez pas partir en vacances au-delà des frontières régionales.