Régions confinées : un nouveau coup dur pour les commerçants

La journée est terminée. Sylvie Cauchois vient d'apprendre la nouvelle. Dès demain soir, à minuit, son salon de coiffure au sud de Paris devra fermer pour un mois au minimum. Elle sait ce que cela va lui coûter. "Conséquence économique, bah c'est 30 000 euros de moins par mois. C'est énorme. Sur l'année, on a 25%, depuis un an, en moins sur l'année", explique-t-elle. Comme en novembre, seuls les commerces essentiels resteront ouverts. Les banques seront fermées, il en est de même pour les merceries. En revanche, il sera possible d'aller chez le boucher, et même chez le libraire devenu commerce de première nécessité. Une nouvelle fois, la grande distribution devra jouer le jeu et n'ouvrir qu'une partie de ses rayons, conformément à la demande du Premier ministre. Mais elles rechignent. "Nous souhaitons vraiment que le gouvernement renonce à ces dispositions extrêmement complexes. Et donc, il faut revenir à de la simplicité, de façon à ce que les Français puissent faire leurs courses dans des conditions normales", fait savoir Jacques Creyssel, DG de la Fédération du Commerce et de la Distribution. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.