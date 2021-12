Régions : pourquoi le littoral attire-t-il autant les Français ?

Depuis mai dernier, Laeticia vit avec sa famille à quelques mètres de la plage. Originaires de Paris, ils ont décidé de quitter leur appartement pour s'installer en Bretagne avec leur fils. Comme eux, près de 16 000 nouveaux habitants emménagent chaque année dans cette région. Ici, ce sont même les patrons qui font les yeux doux aux candidats. Aux côtés de la Bretagne, quelles sont les autres régions les plus attractives ? Ce sont l'Occitanie et les Pays-de-la-Loire. À contrario, la population a reculé en Bourgogne-Franche-Comté. Mais pourquoi le littoral attire-t-il toujours plus les Français ? Ce sont des départements où il y a à la fois une augmentation de la population, mais aussi une augmentation de l'emploi. Il y a un dynamisme économique qui permet à de jeunes actifs de s'installer. Il y a aussi des arrivées de retraités qui souvent, s'installent souvent très près des côtés, nous explique Valérie Roux, cheffe du département de la démographie à l'Insee. Passer sa retraite au soleil, au bord de l'eau, beaucoup l'ont fait dans le Var. Depuis les confinements successifs, les Français sont de plus en plus nombreux à rechercher le calme à la campagne. TF1 | Reportage L. Deschateaux - B. Boisrobert - A. Janssens