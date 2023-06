Règlements de compte : pourquoi autant de fusillades ?

Les voyous comptent leur mort et les autorités confient souvent leur impuissance. Depuis le début de cette année 2023, l'ultra-violence s'est banalisée. Ces six derniers mois dans l'Hexagone, le nombre de meurtres et de tentatives d'homicide entre délinquants a explosé de plus 60 %, avec déjà 150 faits recensés. Les assassinats ciblés entre petits caïds comme entre figures mafieuses ont, eux aussi, grimpé de 30 %. Les policiers évoquent une désinhibition de la violence et un recours systématique aux armes de guerre. D'après Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), le milieu se livre à des vendettas sans fin. Mais ces derniers mois, il y a un phénomène nouveau. De nombreuses villes de taille moyenne sont actuellement le théâtre de fusillade, comme à Nîmes dans le Gard où une vaste opération policière se déroulait ce mercredi matin dans un quartier sensible. Le mobile de ces crimes tient généralement en un mot : la drogue. Assoiffés d'argent, obsédés par la conquête de nouveaux points de deal, les trafiquants tuent sans hésiter une seule seconde. Face à la recrudescence du phénomène, les policiers luttent tant bien que mal. TF1 | Reportage G. Brenier, A. Bacot, T. Gippet