Règlements de comptes à Marseille : le parc Kallisté squattée par des gangs nigérians

Des images de violences, des rixes à coups de barre de fer et de marteaux, ... Ces dernières semaines, ces scènes sont devenues quasi-quotidiennes au parc Kallisté. À l’origine de ces incidents, des gangs d’origine nigériane. Leur lieu de vie, un bâtiment dans lequel ils occupent les appartements vides. Ou dont ils chassent les habitants. Pendant notre tournage, un groupe vient vers nous pour nous emmener dans ce tour, baptisé “le dark side”ou “le côté obscur". Ce bâtiment insalubre est voué à la destruction par les pouvoirs publics. A l'intérieur se trouvent des appartements dévastés et squattés. Aucun de ces hommes ne parle français. Tous viennent du Nigeria. Ils sont demandeurs d’asile ou sans papiers. Ils prétendent être victimes d’un réseau de trafiquants de drogue déjà implanté dans le quartier. L’un d’entre eux va même nous montrer sa cicatrice. Sont-ils réellement des victimes ou font-ils partie d'un gang ? Quelques jours plus tard, nous rencontrons des Nigérians, qui vivent eux aussi à Kallisté. Et leur montrer des images de ces mêmes gens. Ce qu’ils décrivent, c’est un système de raquette organisée. À leurs compatriotes rencontrés dans la rue, ces personnes proposent un logement à Kallisté pour quelques centaines d’euros. Mais une fois dans l’appartement, le piège se referme. Plus de détails dans la vidéo en en-tête. TF1 | Reportage B.Guenais, H.P. Amar, N. Carme.