Règlements de comptes, fusillades, trafics : comment en finir ?

Dans la Cité de la Cayolle, à Marseille, depuis le lundi 21 août, 8 fusillades liées au trafic de stupéfiants ont éclaté, et toutes ont eu lieu dans des quartiers gangrenés par la drogue. Y a-t-il plus de fusillades à l'heure actuelle ? Entre 2016 et 2021, 60 personnes ont été tuées en moyenne chaque année dans des règlements de comptes. Ce chiffre augmente à Marseille depuis le début de cette année 2023, 32 personnes sont mortes. Ce bilan dépasse déjà celui de 2022, avec les petites et moyennes villes qui ne sont plus épargnées. En mai dernier, on a déploré trois morts par balle en cinq jours à Valence, cinq blessés dans une fusillade à Villerupt. Pour Gerald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, le travail des forces de l'ordre entraîne ces augmentations. Pour faire face à cette violence, y a-t-il plus de forces de l'ordre ? En 2023, 250 000 sont dénombrés en France, dont 300 policiers supplémentaires en renfort dans les quartiers difficiles de Marseille. Au-delà des effectifs, quelle solution pour endiguer ces règlements de comptes ? Pour les policiers, il faut désarmer les délinquants. Le port d'armes est puni d'une peine allant jusqu'à sept ans de prison et 100.000 euros d'amende. TF1 | Reportage J. Quancard, A. Tassin, M. Kherraji