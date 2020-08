Reims, Grenoble... Ces villes qui n'imposent pas encore le port du masque

À Reims, le port du masque à l'extérieur n'est pas obligatoire. Pour justifier ce choix, la municipalité dit s'appuyer sur des indicateurs encore bas. Dans la Marne, on compte dix cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. C'est deux fois moins que dans le reste du pays. La mairie mise aussi sur le sens des responsabilités de la population. "Nous avons à ce jour dans la ville, des gens qui sont très respectueux. Pour le moment, les choses se passent correctement bien, mais nous sommes très très vigilants sur l'évolution de l'épidémie", explique Marie Depaquy, adjointe au maire, déléguée à la santé et aux affaires sociales. Comme à Reims, Grenoble a également choisi de ne pas se précipiter. Ici, le masque n'est pas obligatoire dans la rue, mais uniquement sur les marchés. "Là il y avait un flux de population avec une distanciation qui n'était pas possible. S'il y a besoin de rendre le port du masque obligatoire dans certaines zones de la ville, dans certains quartiers, nous le ferons de manière très pragmatique, pas du tout idéologique", souligne Maxence Alloto, adjoint au maire. Réagir vite en durcissant certaines mesures, c'est le choix qu'a fait Saint-Étienne ce matin. La ville réfléchit à un arrêté afin de rendre le port du masque obligatoire dans l'hyper-centre et sur les marchés.