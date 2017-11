La reine Elizabeth II et le prince Philip fêtent leurs 70 ans de mariage

C'est le premier couple régnant britannique à célébrer ses noces de platine. Les cloches de l'abbaye de Westminster ont résonné ce lundi à l'occasion du 70e anniversaire de mariage de la reine Elizabeth II et du Prince Philip. La doyenne des monarques du monde, 91 ans, et le duc d'Édimbourg, 96 ans, se sont mariés le 20 novembre 1947. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.