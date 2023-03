Rejet de la motion de censure : et maintenant ?

Avec l'échec des motions de censure, le projet de loi retraite est donc considéré comme définitivement adopté. Mais attention, il reste encore quelques obstacles possibles avant sa mise en œuvre effective. Place maintenant à la saisine du Conseil constitutionnel, une étape obligatoire. Les sages devraient examiner le texte en urgence, ce qui réduit le délai à huit jours. Selon Mélody Mock-Gruet, docteur en droit public : “Il peut dire que le texte est complètement conforme à la Constitution, sans aucune difficulté. Il peut dire que le texte a quelques articles qui ne sont pas conformes à la constitution. Et enfin, il peut dire que le texte est complètement, intégralement non conforme à la constitution”. Une dernière option peu probable. Mais quelques articles pourraient être censurés. Emmanuel Macron aura ensuite quinze jours pour promulguer la loi. Le président, qui ne s’est toujours pas exprimé. Alors quand prendra-t-il la parole ? L’agenda est contraint avec un Conseil européen jeudi 23 et vendredi 24 mars, l’accueil du roi Charles III dimanche 26 mars et lundi prochain. Et surtout pour dire quoi ? Peut-il conserver sa Première ministre Élisabeth Borne ? Peut-il aussi plus largement remanier tout son gouvernement ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Chantrait, V. Pierron, M. Lezis