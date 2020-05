Relâchement : cinq plages refermées dans le Morbihan

Certaines plages vont à nouveau fermer dès ce soir. C'est le cas dans le Morbihan. Celles d'Erdeven, de La Trinité-sur-Mer, de Saint-Philibert, de Damgan et de Billiers avaient étaient rouvertes le week-end dernier, mais plusieurs maires ont constaté que les promeneurs ne respectaient absolument pas les règles de distanciation physique et de prudence.