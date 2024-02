Relais colis : ces commerçants qui renoncent

Des dizaines de colis dans tous les coins, voilà à quoi ressemblait l'arrière-boutique de la Boucherie du Vieil dieu, il y a encore quelques semaines. Pour créer du passage dans son magasin, Marc était devenu relais colis. Il a tenu un mois avant de mettre fin au service. "Les gens ne faisaient la queue que pour les colis. On nous disait que c'était un sur deux qui allaient acheter dans notre magasin ; au final, c'est presque un sur huit, un sur dix, et on n'a pas eu de retombées que ça", explique-t-il. Chaque jour, les salariés passaient plusieurs heures à traiter les paquets et prenaient du retard pour servir les clients de la boucherie. Bouchers, garagistes, boutiques de vêtements... Chez les commerçants, les colis s'accumulent, remplissent des pièces entières. Plus de 1 000 parquets sont tassés dans l'arrière-boutique de l'établissement Escapade Florale, avant que le fleuriste ne stoppe ce service devenu ingérable. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Debut, J. Michel, C. Yzerman