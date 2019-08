Relais colis : profitent-ils vraiment aux commerçants ?

Faire office de point relais est presque devenu une activité à plein temps pour certains commerçants. Ils pourraient réaliser 200 jusqu'à 800 livraisons par jour en période de soldes. Des colis commandés sur le net par des habitants, qui n'ont plus à faire la queue dans la poste du quartier. Cette diversification permet aussi aux magasins d'être plus visibles. Un client sur trois profite d'un retrait de colis pour y acheter d'autres produits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.