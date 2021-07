Relance de la réforme des retraites : qu’est-ce que Macron aurait à y gagner ?

Selon le chef du service politique de TF1, Emmanuel Macron veut apparaître jusqu'à au bout comme un président réformateur. Une ministre me disait tout à l'heure, poursuit-il, advienne que pourra, "il faut avoir ce courage" et parler à cet électorat qui veut continuer à bouger. Mais tout le gouvernement n'est pas parfaitement serein. Une autre ministre me glissait, révèle toujours Adrien Gindre, c'est audacieux, "le risque, c'est de casser la reprise économique", avec un mouvement social, avec une sorte de retour des Gilets jaunes. Emmanuel Macron l'a bien en tête, c'est la raison pour laquelle il réfléchit aussi à des mesures sur les carrières longues, les jeunes, avec des annonces qui pourraient intervenir dans une prise de parole d'ici au 14 juillet. Mais attention à ne pas croire que tout est décidé, prévient Adrien Gindre. En politique, on parle parfois de ballon d'essai. Le président va guetter les réactions et ajuster sa décision, conclut-il.