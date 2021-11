Relancer le nucléaire : une décision qui divise

Avec la flambée des prix de l'énergie, les préoccupations écologiques et le vieillissement des centrales, la question du nucléaire s'invite dans la campagne de la présidentielle. Dans son intervention, avant-hier, le président de la République a annoncé la construction de nouveaux réacteurs. Pourtant, en 2018, il s'était prononcé pour la fermeture de 14 installations nucléaires d'ici 2035. "Encore une fois, c'est le double discours permanent. Il ferme Fessenheim et nous promet des centrales dans 15 ans. Ce que je veux, c'est l'électricité pas chère, tout de suite", exige Nicolas Dupont-Aignan, candidat (Debout la France) à la présidentielle 2022. À six mois du scrutin, la droite dénonce l'incohérence de ses choix. Un argument partagé par le Rassemblement national. À gauche, les candidats à la présidentielle s'accordent sur le même constat. "C'est une sorte de fuite en avant que je condamne absolument. Il faut sortir du nucléaire pour la raison que c'est dangereux", martèle Jean-Luc Mélenchon, candidat (La France Insoumise) à la présidentielle 2022. Lancée en 2017, la construction de l'EPR de Flamanville n'est toujours pas terminée. C'est un fiasco financier, une gabegie et c'est totalement irresponsable selon Yannick Jadot, candidat (EELV) à la présidentielle 2022. Combien de réacteurs vont être installés ? Où ? À quel horizon ? Emmanuel Macron devrait préciser son annonce dans les prochaines semaines.