Relocalisation de la production de médicament en France : le vrai du faux

En 2016, nous avons exporté plus de 25,7 milliards d'euros de médicaments. C'est l'un des piliers de notre industrie et la France en est le 4ème producteur européen. Ce secteur représente plus de 100 000 emplois. Si l'on produit beaucoup de médicaments, les matières premières, elles, sont fabriqués en Asie, notamment en Inde et en Chine. Alors, sera-t-il difficile de tout relocaliser en France et en Europe ?