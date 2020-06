Relocalisation : le défi de deux entreprises en Alsace

Dans le laboratoire alsacien Biosynex, le coronavirus crée de l'activité. Il produit plus de 20 000 tests de diagnostic du Covid-19 par jour. En quelques semaines, 48 personnes ont été formées pour fabriquer ces kits de dépistage. L'objectif est de parvenir à créer une centaine d'emplois. L'entreprise fait déjà partie des leaders sur le marché des tests de santé, de l'angine à la grossesse. Aujourd'hui, une partie de sa production est locale et les restes arrivent de Chine. Mais avec la pandémie, les distances sont devenues des obstacles. Elle a donc décidé d'inverser radicalement la situation, en misant désormais sur la production française. Elle souhaite produire des tests Covid-19 100% made in France dès la fin de cette année 2020. L'entreprise Barral, elle, a inauguré son usine il y a un mois seulement. On y fabrique des masques en tissu, lavables et recyclables. Pour réaliser ce projet, le président de la société a investi 200 000 euros. Il est persuadé qu'il faut profiter du savoir-faire français. Mais le marché évolue très vite. Les stocks s'accumulent à cause des importations massives de masques jetables. Le secteur a désormais besoin de soutien, notamment de la part des hôpitaux et des grandes entreprises.