La relocalisation, un défi pour notre secteur industriel

La relocalisation est l'un des principaux enjeux économiques des années à venir. Cependant, il s'est produit l'inverse du côté de l'industrie française depuis 15 ans. En effet, plusieurs dizaines d'entreprises françaises délocalisent leurs usines dans des pays où les coûts salariaux sont moindres tous les ans. Christophe Lacombe, président de Batirénov, a fait l'inverse. Après avoir passé 15 ans en Roumanie, il a décidé de relocaliser son activité en Charente-Maritime. Son objectif est de redynamiser le "made in France" bien que les salaires des employés français soient plus élevés qu'en Roumanie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.