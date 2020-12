Relocalisations : ces entreprises ont choisi de revenir en France

D'ici quatre mois, l'entreprise Axioma installera sa production d'engrais biologique dans un hangar de la métropole, à l'échelle industrielle. Un investissement de deux millions d'euros que l'État devrait prendre pour moitié à sa charge. "Ça nous permet de gagner trois ans et on peut faire des investissements de façon à aller gagner de nouveaux marchés en France et à l'étranger", a expliqué Anthony Bugeat, dirigeant d'Axioma. Cinq millions de litres sortiront de l'usine chaque année. Un produit permettant de protéger les plantes face au réchauffement climatique. "La plupart des produits aujourd'hui sont fabriqués hors de France. Avec des conditions sanitaires telles qu'on les a connues, ça peut poser des problèmes niveau des fournitures de matières", a-t-il précisé. L'objectif de l'État avec ce plan d'aide, c'est de réduire la dépendance dans plusieurs secteurs stratégiques comme la santé, l'agroalimentaire ou l'électronique. C'est le cas d'une usine de la région parisienne qui produit des composants pour les téléphones ou les voitures. L'entreprise X-FAB a décidé de rapatrier une partie de son activité en Malaisie dans l'Essonne. Relocaliser l'activité en Europe fait partie de sa stratégie depuis plusieurs années pour être au plus près des clients européens.