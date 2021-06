Relocalisations : comment la région Centre-Val de Loire mène le combat

En Centre-Val de Loire, 48 femmes ont eu un emploi grâce à la région. François Bonneau, président (PS) de la région Centre-Val de Loire a célébré aujourd'hui la signature des contrats de formation. Ils déboucheront tous sur un CDI dans trois mois. Des emplois qui auraient pu ne jamais voir le jour. En effet, l'entreprise de textile Scavia avait plutôt envisagé d'installer sa nouvelle usine au Vietnam ou au Laos. Finalement, elle a choisi Orléans. Ce qui a fait la différence, c'est que la région a payé et a assuré la formation de toutes les femmes en reconversion. C'est le cas de Laurence, ancienne infirmière. Mais la région ne s'est pas contentée de mettre de l'argent. Elle a également aidé l'entreprise à identifier et à sélectionner les meilleures candidates. Des projets de relocalisation comme celui-ci, il y en a une vingtaine en Centre-Val de Loire. Plus de 80 000 emplois vont y être créés cette année. Pour cela, la région dispose d'un budget de 150 millions d'euros par an pour la formation et de près de 50 millions pour les aides aux entreprises. La suite dans le reportage ci-dessus.