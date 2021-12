Relocalisations : la France attire de nouveau les usines

En quarante ans à la tête de l'entreprise, Bernard Gimbert n'avait jamais connu un tel projet. Spécialisée dans l'importation de poissons surgelés, cette PME a choisi de relocaliser sa production. D'ici deux ans, leurs plats seront transformés ici dans le Gers, notamment grâce à l'aide du plan de relance. Jusqu'à présent, ses poissons étaient pêchés en Alaska, expédiés en Chine pour être transformés, puis envoyés en France. Désormais, ils transiteront directement entre l'Alaska et le Gers. Une relocalisation motivée par le contexte économique. Les dirigeants prévoient même d'être plus compétitifs en produisant en France. Leur secret : l'automatisation. Une vingtaine d'emplois devraient être créée dans un premier temps, de quoi rassurer les salariés de l'entreprise qui a dû licencier l'année dernière. Grâce au logo "Transformé en France", la PME espère attirer de nouveaux clients et pérenniser son activité. TF1 | Reportage M. Chaize - M. Larradet