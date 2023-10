Relooker sa cuisine à moindre coût

Après le carrelage, c'est l'heure de s'attaquer aux meubles de cuisine. Ancienne fonctionnaire, Marie-Odile Rulier, l'Atelier de Marie-O à Sablons (Gironde), s'est reconverti dans le relooking. Dans une semaine, elle aura totalement transformé la pièce de Zora et son mari. Une bonne affaire pour le couple qui souhaitait moderniser leur cuisine à moindre coût. Le bouche à oreille fonctionne et le carnet de commandes se remplit à vue d’œil. Cet engouement a poussé Stéphanie Evans à multiplier ses ateliers dans toute la France. Elle facture 60 euros la journée pour apprendre la base du relooking ou se perfectionner. Les apprenties ont chacune apportée un meuble différent pour le transformer en une toute nouvelle pièce. Relooker du mobilier qu'on a chez soi, mais aussi rafraîchir des meubles que l'on a pu trouver d'occasion. Stéphanie a lancé ses premiers ateliers il y a 14 ans, et les clientes sont toujours plus nombreuses. Lorsque l'on s'essaie au relooking, il est difficile de s'arrêter. Alexandra Maurel a rénové une grande partie de ses meubles, le mobilier du salon, mais aussi de la chambre d'amis. Pour partager sa passion, elle a créé un compte Instagram. Pendant son temps libre, elle relooke des meubles pour des particuliers. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Devaux