Remaniement : ce qu'il faut retenir du nouveau gouvernement Borne

Nouveau gouvernement Borne et premier conseil des ministres, ce lundi après-midi, à l’Élysée. Et premier mot très politique du chef de l’État sur un pays à réformer. Autour de la table, ils sont 42 : 21 hommes et 21 femmes. Si l’on compte la Première ministre, la parité est donc respectée. Il y a d’abord, les confirmés, les ministres régaliens, poids lourds du gouvernement. Bruno Le Maire qui reste à l'Économie, Gérald Darmanin à l’Intérieur, Éric Dupond-Moretti à la Justice. Nouveau gouvernement et quelques prises de guerre pour Emmanuel Macron. Caroline Cayeux, maire de Beauvais, ex-LR, aura la charge des Collectivités territoriales. À gauche, c’est Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, ex-PS, qui devient ministre de la Ville et du Logement. S’ajoutent à cela, à deux postes clés, deux spécialistes venus de la société civile. L’urgentiste François Braun à la Santé, auteur d’un tout récent rapport sur un hôpital; qu’il devra donc appliquer. Jean-Christophe Combe aux Solidarités, le patron de la Croix-Rouge remplace Damien Abad. Et puis, il y a ceux qui reviennent après avoir été remerciés il y a un mois et demi. Marlène Schiappa prend donc en charge l'Économie sociale. Geneviève Darrieussecq et Sarah El Haïry, toutes deux Modem et proches de François Bayrou, s’occuperont des Personnes handicapées et de la Jeunesse. Quant à l’agenda. Mardi 5 juillet : réunion au pouvoir d’achat à l’Élysée. Discours de politique générale, mercredi 6 juillet à l’Assemblée nationale. Et conseil des ministres, à nouveau, jeudi 7 juillet. T F1 | Reportage I. Marie, Service Politique