Remaniement : comment réagit l'opposition ?

“Vous savez, voilà le cœur battant de ce qui reste du Macronisme aujourd’hui. C’est Bruno Le Maire, c’est Gérald Darmanin, c’est monsieur Dupond-Moretti. On a même des gens, d’ailleurs, qui étaient sortis du dispositif gouvernemental qui reviennent. Comme c’est le cas de madame Schiappa. On a vraiment l'impression qu’il n’y a pas grand monde qui a envie de monter sur le Titanic et encore moins pour appliquer cette politique”, explique Adrien Quatennens, coordinateur de La France insoumise. “Je pense qu’on remplace un gouvernement de technocrates que personne ne connaît par un autre gouvernement de technocrates que personne ne connaît. On a beaucoup de gens qui ne sont pas des politiques que les Français ne connaissent pas. Et surtout, on ne sait pas pour aller où et pour conduire le pays dans quelle direction”, souligne Jordan Bardella, président du Rassemblement national.