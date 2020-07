Remaniement : le nouveau gouvernement marque-t-il un vrai changement ?

La composition du nouveau gouvernement a été rendue public ce lundi. Le secrétaire général de l'Élysée a dévoilé le nom des seize ministres de cette nouvelle équipe de Matignon. Les visages et les portefeuilles ont changé conformément au "nouveau chemin" souhaité par Emmanuel Macron. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que ce nouveau gouvernement marque un vrai changement ? Éléments de réponse avec Adrien Gindre, chef du service politique de TF1. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.