Remaniement : les nouveaux visages du gouvernement Castex

On retrouve quelques nouveaux visages parmi les ministres du gouvernement Castex, des personnes qui n'étaient pas connues dans le registre qui sera désormais le leur. Roselyne Bachelot, Elisabeth Moreno, Brigitte Bourguignon, Brigitte Klinkert, Nadia Haye, et Alain Griset, ... Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Que sait-on de leur parcours ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.