Remaniement : les visages du nouveau gouvernement

Le remaniement gouvernemental s'est fait attendre mais il est bien là. Bercy compte ainsi de nouveaux visages comme Christophe Castaner, au ministère de l'Intérieur, Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement, ou encore Jacqueline Gourault, à la cohésion des territoires et des collectivités locales. Dans ce gouvernement recomposé, les équilibres politiques sont pesés au gramme près.