Remaniement : y a-t-il des blocages ?

Nous ne savons pas grand chose de ce remaniement, mais c'est l'un des plus lents et peut être l'un des plus laborieux de la Cinquième République. L'exécutif cherche à l'évidence un nouvel élan, un nouveau souffle. Les tractations et les rendez-vous ont duré toute la journée de ce mardi 9 octobre, et ce n'est pas fini. Seule certitude, le remaniement se fera sans démission du Premier ministre, Édouard Philippe, ni du gouvernement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.