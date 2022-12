Remboursement des billets : comment ça marche ?

Le regard rivé sur son téléphone, Louise doit faire vite. Son train de demain a été annulé, il ne lui reste que quelques heures pour se faire rembourser. Mais une fois en gare, il est difficile de s'y retrouver. "Ce n'est pas clair du tout, parce que j'ai fait la queue pour un remboursement, et au final ce n'est pas du tout ça. On m'a juste dit "non, non. Finalement, les remboursements, c'est dehors"", confie-t-elle. Pour un voyage à 100 euros, vous serez remboursé de la totalité, 100 euros, et vous aurez en plus un bon d'achat de deux fois la valeur du billet, 200 euros. Tous les voyageurs dont les trains ont été annulés ont d'ailleurs reçu deux messages, l'un pour obtenir le remboursement du billet, l'autre pour une "compensation exceptionnelle". Pour cela, il faut se connecter sur SNCF.com. Nous avons testé le formulaire mis en ligne cet après-midi. Date du voyage, numéro de train, c'est plutôt simple jusqu'au moment de choisir le trajet en question. Même si vous voyagez en France, il faut cocher "Ma demande concerne un trajet international". Cinq minutes plus tard, tout est rempli, le bon d'achat nous sera bientôt envoyé. Sous quel délai ? Nous l'ignorons encore. Voilà pour la compensation. Pour le remboursement, il y a une nuance. TF1 | Reportage G. Bertrand, C. Auberger, V. Gauquelin