Remboursement des prothèses auditives : ce qui va changer

Grâce à un nouveau dispositif de prise en charge intégrale, l'équipement d'un patient, ayant un souci d'audition, sera entièrement remboursé. Il s'agit de prothèses de qualité. Et sans ce coup de pouce, il aurait dû prendre à sa charge 600 euros. "C'est un beau cadeau pour les gens malentendant comme moi, car c'est un handicap quand même", s'est-il extasé. Dès le 1er janvier, le premier modèle d'un prothèse auditive passe de 1 500 à 950 euros, 240 euros seront pris en charge par l'Assurance maladie et les 710 restants par le Complémentaire santé. Tout est remboursé. C'est le fruit d'un accord inédit entre tous les acteurs. Philippe Metzerg, un audioprothésiste précise : "C'est une énorme évolution puisque ça va faire sauter la barrière de prix". Mais pour certains, le dispositif ne va pas assez loin. Tous les modèles ne sont pas concernés notamment les plus onéreux. Complémentaire santé, de leur côté, estime avoir déjà fait le maximum. Aujourd'hui, 1 800 000 de nos compatriotes portent des prothèses auditives alors que trois millions en auraient besoin.