Remboursement ou avoir en cas d’annulation de voyage : quels sont vos droits ?

À l'approche des vacances d'été, de très nombreux candidats au voyage ont eu la mauvaise surprise de découvrir que leur séjour était annulé à cause de l'épidémie de coronavirus. Les voyagistes imposent des avoirs sur un futur séjour plutôt qu'un remboursement. Ce dispositif est jugé illégal par les associations de consommateurs. Elles estiment que les voyageurs doivent avoir le choix. Alors, quels sont vos droits en la matière ? Le point avec nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.