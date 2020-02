Remède contre les déserts médicaux (3/4) : des communes installent des cabinets de télémédecine

Quand on est malade dans le petit village du Favril, c'est à la mairie qu'on vient consulter. Grâce à Internet et aux instruments médicaux présents dans une cabine, un médecin ausculte les patients à distance. Dans un Ehpad à Saint-Étienne-du-Rouvray, les résidents n'ont plus besoin d'aller chez le dermatologue. C'est le médecin qui vient à eux, grâce à la téléconsultation. Mais la technologie a tout de même ses limites. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.