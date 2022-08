Remise carburant : nos voisins font le plein en France

Difficile de ne pas remarquer les plaques suisses. À Gaillard en Haute-Savoie, une voiture sur deux est barrée de rouge et blanc dans cette station frontalière française. "On gagne à peu près 30 centimes, 40 centimes, le litre", lâche un automobiliste suisse. "Je gagne facilement 15 euros, 17 euros par plein en le faisant en France", ajoute un autre. La remise de l’État, les Suisses en profitent. Certains Français grincent les dents. " Ce n'est pas normal, parce que l'État a mis en place cette mesure. Je trouve que les Suisses ont déjà assez d'argent. Ils peuvent en mettre chez eux", lance un motard sollicité dans le reportage en tête d'article. Même discours chez Loïc Hervé, sénateur (Union centriste) de Haute-Savoie. L'élu rappelle que ce coup de pouce, c'est 4,5 milliards de manques à gagner pour l'État. "Si nos voisins Suisses pensent que cette mesure est pertinente, qu'ils la prennent également", dit-il. Un calcul lui a tout de même lui échapper. Malgré cette remise, le carburant reste largement taxé. Chaque nouveau plein fait par un Français ou un Suisse continue donc de remplir les caisses de l’État. Mais ce sénateur reste contre cette mesure. Il aurait préféré une aide uniquement destinée aux ménages les plus modestes. Quand l’État fait un geste, qui doit en profiter ? En Hongrie, le gouvernement a choisi. Il y a deux prix : un pour les voitures hongroises, bloqué à 1,20 euro le litre et un pour les voitures étrangères, plus cher. Pour les étrangers, les carburants sont au prix du marché, presque deux fois plus élevé. Une famille de voyageurs belges en a fait l'amère expérience. Leur plein était 60 euros plus chers que celui des locaux. Pour l'instant, la Hongrie est le seul pays européen à avoir choisi la préférence nationale. En Espagne, en Allemagne ou en Italie, les ristournes, c'est pour tout le monde. TF1 | Reportage T. Jarrion, Y. Mathis, F. Marchand