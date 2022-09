Remises sur les carburants : en janvier, c'est fini !

Vous l’avez constaté ces derniers temps, les prix à la pompe ont fortement baissé : l’essence moins 13% en un mois, le diesel moins 14%. Forcément, cela redonne le sourire. Le litre d’essence coûte aujourd’hui en moyenne 1,49 euro, le diesel 1,66 euro. Grâce aux aides, ces prix n’ont jamais été si bas depuis trois mois. Mais les ristournes vont progressivement disparaître. L’aide de l’État, aujourd’hui à 30 centimes par litre, va passer à dix centimes en novembre, puis sera définitivement supprimée le 1er janvier. Selon nos informations, la remise actuelle du groupe Total de 20% disparaîtra elle aussi le 1er janvier. Et ce calendrier, les automobilistes le voient venir avec inquiétude. “On a déjà du mal à survivre. Donc, si on n’a pas les aides de l’État, aussi des grands groupes pétroliers, qui mettent la main un petit peu à la poche pour aider les Français, on ne va pas s'en sortir", se confie l’un d’entre eux. Pour 2023, le gouvernement envisage une aide pour les gros rouleurs. C’est-à-dire pour les automobilistes qui n’ont pas d’autres choix que d’utiliser leurs véhicules pour se rendre au travail. TF1 | Reportage P. Ninine, A. Mersi Bakchich