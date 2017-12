Renault va lancer sa voiture autonome d'ici cinq ans

Renault prévoit de lancer sa voiture du futur, 100% autonome, d'ici cinq ans. Il s'agit de Symbioz, un véhicule électrique et connecté, où les passagers pourront profiter pleinement de leur voyage. Pour le moment, il n'existe qu'un seul exemplaire de ce bijou de la technologie. Un prototype a été testé par notre équipe dans des conditions réelles de circulation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.