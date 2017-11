Rencontre avec Alexandra Lamy, tête d'affiche de "Par instinct"

C'est une comédienne capable de vous faire rire aux larmes et qui peut un instant plus tard vous émouvoir. Révélée à la télévision par "Un gars et une fille", Alexandra Lamy est devenue une actrice très demandée. À 45 ans, l'interprète de Chouchou joue dans deux ou trois films par an. Elle est actuellement à l'affiche de "Par instinct". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.