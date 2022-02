Rencontre au sommet à Moscou entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine

Le décor n'invite pas à beaucoup de chaleur. Séparés par une immense table blanche, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se parlent par interprètes interposés, chacun dans sa langue. Et signe de l'importance de la rencontre, les premiers mots se font devant les caméras. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, a dit comprendre l'inquiétude sur les questions de sécurité en Europe. Il a tenu à remercier le chef de l’État français pour la participation active de la France pour trouver des solutions". De son côté, Emmanuel Macron a fait comprendre que les discussions d'aujourd'hui ont amorcé une désescalade et commencé à bâtir une réponse utile. Une réponse qui permet évidemment d'éviter la guerre. La suite de la rencontre au sommet entre les deux présidents se déroule à huis clos. Un tête-à-tête sans conseiller diplomatique. Même mes interprètes sont dans une autre pièce. Le dialogue dure depuis près de quatre heures. Avec Vladimir Poutine, les discussions ne sont jamais faciles. Emmanuel Macron le sait. Dans l'avion qui le menait à Moscou ce lundi matin, il confiait à notre journaliste : "je suis déterminé et lucide. Je suis raisonnablement optimiste. Je ne crois pas aux miracles spontanés." Une prudence que partage Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po et spécialiste des relations internationales. Selon ce spécialiste de la Russie, "Poutine n'est prêt à céder sur rien." Après le président russe ce lundi, Emmanuel Macron rencontrera mardi le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky. T F1 | Reportage N. Gandillot, B. Poizeuil, M. Guiheux.