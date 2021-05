Rencontre avec des agriculteurs youtubeurs

Pour montrer la réalité de leur métier sur Youtube, de plus en plus d'agriculteurs se filment face caméra. Ils nous font vivre leurs quotidiens avec passion. À 6h30 du matin, la journée commence à la ferme. Ces youtubeurs mettent en avant leur humour ou poussent même la chansonnette. C'est le cas d'Étienne Fourmont. Il est éleveur de vaches laitières et ses journées sont déjà bien remplies. Pourtant, depuis trois ans, il est aussi "agri youtubeurre". Il partage sa passion avec plus de 80 000 abonnées. Mais pour lui, c'est surtout l'occasion de montrer les coulisses aux internautes. "L'idée, c'était de montrer mon travail pour répondre aux questions des gens", expliqua-t-il. Sa vidéo la plus regardée reste celle où il dément les arguments d'une autre youtubeuse sur les dangers de l'élevage laitier. Des réactions spontanées et une simplicité qui font d'Étienne l'un des agriculteurs les plus suivis. Une notoriété qui fait des émue. Près de Lens dans le Pas-de-Calais, nous rencontrons Thierry Bailliet, alias "agriculteur d'aujourd'hui". Il était le premier sur Youtube. Au fil des années, il s'est professionnalisé et a investi 10 000 euros dans du matériel audio visuel. Ces vidéos sur Youtube lui rapportent quelques centaines d'euros. La suite dans le reportage ci-dessus.