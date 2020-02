Rencontre avec un couple qui tient un refuge en haute montagne

Seriez-vous capable de vivre plusieurs mois loin de tout et de tous, dans un refuge de montagne ? Ce couple d'amoureux de la nature a choisi cette vie pour offrir aux randonneurs de passage un moment hors du temps. Ils passent une partie de l'hiver aux portes du parc de la Vanoise à 2 300 mètres. Un lieu où ni voiture ni motoneige ne peut s'aventurer, tout au bout de la vallée de la Maurienne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.