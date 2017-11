Rencontre avec Corinne Diacre, la femme la plus influente du football français

Elle a porté le maillot tricolore plus souvent que Zinedine Zidane ou encore Didier Deschamps. Et elle est sans doute la femme la plus influente du football français. Le premier septembre 2017, Corinne Diacre a été nommée à la tête de l'équipe de France féminine. Portrait d'une femme dans un monde d'hommes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.