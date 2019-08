Rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine : entre piques et amabilités

Vladimir Poutine a été reçu par Emmanuel Macron au fort de Brégançon, ce lundi 19 août. Les deux hommes ont évoqué tous les sujets : la Syrie, l'Ukraine ou encore les gilets jaunes. Une façon d'afficher le réchauffement des relations entre la Russie et la France. Récit de cette rencontre dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.