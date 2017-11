Rencontre avec Myriam Nicole, une championne à toute allure

Depuis toute petite, elle est passionnée par le vélo. Une vingtaine d'années plus tard, Myriam Nicole est championne du monde de VTT de descente. Une discipline spectaculaire et parfois dangereuse. La VTTiste s'est plusieurs fois fracturé la clavicule au début de sa carrière. Pour réussir à tenir un guidon de vélo à 60 km/h au milieu des pierres et des racines, la numéro un mondial s'entraîne avec son compagnon. Lui aussi est un champion de VTT de descente. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.