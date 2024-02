Rencontres amoureuses : la fin du virtuel

On le pensait disparu. Le speed dating, un rendez-vous organisé, minuté avec différentes personnes, une première expérience pour Éléonore. Pour 34 euros la soirée, la jeune femme de 27 ans espère trouver l'amour. Dans la salle, de nombreux participants se disent déçus des sites de rencontres virtuelles. L'atout du speed dating, la rencontre est garantie, et à en croire les organisateurs, le concept est concluant. Pour plus d'efficacité encore, des entrepreneurs brestois ont créé un algorithme pour organiser des rencontres entre deux personnes compatibles. Leur outil, un questionnaire à remplir sur une application. Marie partage les mêmes passions que celui qu'elle rencontre. Sylvie tient une agence matrimoniale, son originalité, c'est son camping-car. Elle se déplace de ville en ville à la rencontre des célibataires. Didier et Martine se sont trouvés grâce à elle. Les tarifs de cette spécialiste de l'amour varient entre 1 200 et 2 200 euros. L'amour dit-on, n'a pas de prix ! TF1 | Reportage F.X . Ménage, P. Bouffard, C. Marchand