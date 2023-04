Rendez-vous médicaux non honorés : bientôt des sanctions ?

Tous les jours, au moins deux patients n'honorent pas leurs rendez-vous chez Msika-Razon Marie, médecin généraliste à Paris. Chaque année, 28 millions de rendez-vous seraient perdus, selon les syndicats des médecins. Les professionnels de santé sont obligés de jongler avec leurs emplois du temps. Les généralistes qui sont extrêmement sollicités, arrivent à s'adapter. Les effets sont en revanche plus graves chez les spécialistes où il faut parfois des mois d'attente pour décrocher un rendez-vous. "Pour qu'on ait un rendez-vous avec moi, il faut quatre mois d'attente.", affirme le docteur Noëlle Cariclet, médecin psychiatre de Fontenay-Trésigny en Seine-et-Marne. Ses consultations durent entre 30 et 45 minutes. L'absence non justifiée de certains patients lui fait perdre une demi-journée de travail par semaine. Faut-il, comme le suggère le gouvernement, sanctionner les rendez-vous non honorés ? Et pourquoi pas financièrement. Pour l’instant, la loi l’interdit, impossible de faire payer un acte médical en avance. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Abel, C. Emriau, J.P. Ferret