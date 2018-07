Comment rendre les cours d'école moins chaudes ?

La canicule est encore plus étouffante dans les villes qu'à la campagne notamment parce que le bitume emmagasine la chaleur. D'où l'idée de changer le revêtement pour mettre davantage de pelouse. Dans les écoles par exemple, plusieurs chantiers sont en cours. Les travaux doivent être terminés pour la rentrée. Des arbres, des sols plus clairs et des pelouses, sont très efficaces pour limiter les coups de chaud. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.