Renfe : à bord du premier train espagnol en France

Il arrive tout droit de Barcelone. L'AVE entre en gare de Perpignan pour son premier trajet commercial. C'est un train tout blanc de 347 places. Au programme, six arrêts et cinq heures de trajet en seconde classe pour un groupe de Français. Les sièges sont un peu usés, ils sont décorés à la mode catalane. Le prix des billets est de neuf euros par personne, un tarif imbattable pour Laeticia et Lola Papillon. C'est cinq fois moins cher que la SNCF sur le même trajet, elles en sourient encore. Mais attention, fin des promotions en septembre 2023, le tarif sera alors de 75 euros en seconde, comme pour la SNCF, 95 en classe affaires avec des sièges en cuir marron. La compagnie espagnole propose partout des services en ligne sur votre téléphone, des films, des jeux et une connexion Wifi. Mais tout s'arrête au bout de quelques minutes au milieu des champs. À mi-parcours, nous retrouvons notre groupe de Français au wagon-bar, sur les présentoirs des tortillas, mais aussi, plus français, des sandwichs au jambon et des cafés. La compagnie espagnole a vendu 43 000 billets. Elle compte ouvrir une seconde ligne à la fin du mois de juillet 2023, cette fois, entre Madrid et Marseille. TF1 | Reportage L. Romanens, F. Chadeau, V. Pierron