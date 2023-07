Renfe, Trenitalia... la course aux petits prix

Cela fait 18 mois que Trenitalia existe dans le pays et déjà plus d’un million de voyageurs conquis. "C’est beaucoup plus abordable que pour la SNCF", rapporte un des clients. Effet immédiat, la SNCF a baissé ses tarifs. Sur l’axe Paris-Lyon c’est moins 44%, et Lyon-Milan avec moins de 30%. Deux autres concurrents, inconnus du secteur, arrivent bientôt sur le marché. L’un vous emmènera de Bordeaux à Lyon, en passant par Limoges. L’autre promet de relier Bordeaux à Nantes en trois heures, c’est deux fois plus rapide qu’avec la SNCF. Mais ce sont des petites compagnies, toutes nouvelles. Elles n’ont pas la puissance de Renfe et Trenitalia, respectivement numéro une en Espagne et en Italie. La mise en circulation de ces petits trains régionaux, ce n'est pas avant 2025. Et on ignore encore les prix des billets. La SNCF a contre-attaqué avec une offre de train long à bas prix, pas plus de 30 euros. C’est un succès. En un an, 900 000 billets ont été vendus. TF1 | Reportage G. Bertrand, D. Mourgues