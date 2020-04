Renforcement des sanctions et des contrôles pour faire respecter le confinement

La police est obligée de renforcer ses contrôles face aux citoyens qui supportent de moins en moins bien le confinement. Les excès commencent aussi à énerver ceux qui font preuve de civisme. Face à cette situation, le ministre de l'Intérieur a autorisé les maires du pays à durcir les restrictions liées au confinement. Après le port du masque obligatoire dans quatre communes, c'est la pratique du sport qui est restreinte. Elle sera interdite entre 12h et 18h à Nice, et de 10h à 19h dans la capitale.