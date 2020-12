Rennes, Nantes, Strasbourg, ces villes qui font rêver les Français

À entendre les Rennais, ils ne leur manquent rien. Rennes, reine des grandes villes les plus attractives de l'Hexagone, devant Nantes et Strasbourg. Un classement basé sur l'opinion des habitants sur leur propre ville. En clair, les Rennais sont plutôt chauvins. "Je me plais à Rennes et je n'irai pas ailleurs", dit fièrement une femme. Vous l'aurez compris, pour les habitants de Rennes, il y fait bon vivre et le travail ne manque pas. Ce palmarès comporte toutefois quelques surprises. Brest par exemple. Depuis le début de l'année, 215 jours de pluie, même les goélands n'en peuvent plus, mais les Brestois s'en moquent, ils placent leur ville à la cinquième place. Au contraire, les Bordelais ont la dent dure avec leur commune. Seulement 11e, le coût de la vie y serait trop important. Que dire des Nancéiens, des Marseillais, bons derniers. Les Parisiens, eux sont, seulement 18e. "Paris est très sale", témoigne une femme. "C'est difficile d'aller au travail, les Parisiens sont stressés, ils n'ont pas le temps". Paris, la plus belle du monde pour les touristes serait en fait l'une des pires de France selon ses habitants.