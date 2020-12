Rénovation des bâtiments publics : un chantier exceptionnel

Il suffit de traverser le couloir de l'Université Paris Nanterre pour s'en apercevoir. Dans cette université parisienne, les fenêtres du complexe sportif datent de 1968. "C'est du simple vitrage et il y a très peu d'isolant. En hiver, il fait excessivement froid. Et l'été, il fait excessivement chaud", affirme José Esteban, directeur du SUAPS. Et c'est partout pareil, comme les toits de la piscine, fait de simples tôles. Pour isoler et rénover entièrement ces bâtiments, l'Université a besoin de 12 millions d'euros. L'Etat vient de lui promettre 7 millions. "Les fonds propres de l'université ne suffisent pas. Il faut vraiment en bénéficier d'aides complémentaires pour pouvoir mettre ces travaux en route", ajoute José Esteban. Au total, 4 214 bâtiments de l'Etat vont être rénovés. Coût de l'opération : 2,5 milliards d'euros pour que des centres de formation ou des sites de l'armée soient plus respectueux de l'environnement. Une aubaine pour les professionnels de la rénovation énergétique. 20 000 emplois pourraient être créés. Pour Julien Eyheramono, directeur régional de l'EBS Isolation, "ça va augmenter notre carnet de commande et développer de l'emploi. Nous formons en interne. On peut ne pas connaître le métier de la rénovation énergétique et apprendre". Les communes aussi comptant bien profiter du plan de relance. Dans le Morbihan, maire (SE) de Kerfourn, a plein de projets pour sa petite école, 100 000 euros plus exactement. Les collectivités locales, doivent-elles encore patienter pour savoir si leur demande d'aide sera retenue ? Ces dossiers de subvention peuvent prendre du temps, mais cette fois-ci, tous sont d'accord, la relance ne peut pas attendre.